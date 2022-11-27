Вячеслав Гладков поздравил женщин Белгородской области с Днем матери

Вячеслав Гладков поздравил белгородских женщин с Днем матери. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Утреннее обращение в соцсети губернатор Белгородской области посвятил поздравлению с Днем матери. Всех белгородцев он также призвал поздравить своих мам.

- Сегодня мы все отмечаем День матери. Мама для каждого из нас — главный человек в нашей жизни, человек, который никогда нас не предаст, который всегда нам поможет, который всегда рядом, даже если физически находится далеко. Она всегда чувствует, когда нам плохо и когда нам хорошо. Всегда радуется и переживает за нас: за наши успехи, за наши победы. Поэтому поздравьте своих самых дорогих людей в этом мире. Скажите добрые слова, позвоните и просто обнимите, - сказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.