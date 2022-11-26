46 белгородцев заболели коронавирусом 25 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 46 человек заболели, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 453 пациента, выздоровели – 160 743, умерли – 2 318. Сейчас из 102-х госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается пятый день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 24 ноября в нашем регионе заболели 45 человек, а выздоровели – 29. А 23 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 56 к 47.