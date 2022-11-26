27 ноября в Белгородской области пройдут дожди с мокрым снегом

По данным белгородских синоптиков, в воскресенье, 27 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем осадки в виде мокрого снега, местами с дождем.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 0-5 градусов тепла. В Белгороде температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов выше ноля, днем +1+3 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. Сотрудники спасательного ведомства также рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.