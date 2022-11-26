В Белгородской области жители приграничных районов возвращают купленные участки

В результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа 25 ноября разрушен один частный жилой дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В вечернем прямом эфире к Вячеславу Гладкову обратились несколько жителей Белгородской области с просьбой решить вопрос с участками в приграничных районах. Белгородцы попросили приостановить строительство или полностью вернуть участок, опасаясь регулярных обстрелов со стороны Украины.

Глава Белгородской области отметил, что ситуация действительно серьезная, и желающим белгородцам окажут необходимую помощь.

- Все, у кого есть такая проблема, пишите заявление в БИК. Мы пойдем вам на встречу, потому что вы абсолютно правы, - ответил Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области приграничные районы практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Так, 25 ноября зафиксировано несколько прилетов в Устинку, Наумовку, Красный Хутор, Валуйки, а в Шебекино в поселке Ленинский снаряд попал в жилой дом.