Мир, созидание и искусство: в Белгороде вновь состоялась митрополичья гостиная

Серебряный век эксперты называют кладезем духовного и культурного наследия. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Первая четверть прошлого века – это были годы, которые по словам выдающегося философа Бердяева послали России множество даров. С некоторыми из них и встретились белгородцы в этот вечер.

По традиции, мероприятие в митрополии было поделено на несколько частей. Сначала гостей познакомили с передвижной стендовой выставкой о последней российской императрице Александре Федоровне. Экспозицию, повествующую о жизни и делах государыни, представил в Белгороде Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Материалы, представленные белгородской публике, уникальны по своему содержанию Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Далее состоялась презентация книжной выставки, подготовленной сотрудниками Белгородской областной библиотеки. Из ее богатейших фондов были отобраны издания, возвращающие читателя на сто лет назад – в так называемую эпоху пробуждения, с ее расцветом философской мысли, поэзии, изобразительного искусства.

Некоторые экспонаты не так-то просто увидеть на книжных полках. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Следующую часть вечера – проходящую уже в Соборном зале здания Белгородской митрополии – открыла совсем юная и очень талантливая девочка Маша. Выступить на гостиной ее пригласил сам Владыка. Маша прочла стихотворение о Белгороде, вновь ставшем засечным рубежом страны и людях, внутренняя сила которых поражает, вдохновляет и вселяет надежду.

Чуть позже со сцены звучали стихи и музыкальные произведения в исполнении представителей труппы театра имени Щепкина, а завершением вечера стало искреннее пожелание белгородцам мира и душевного настроя на добро и созидание.