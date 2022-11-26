Волейбольный клуб «Белогорье» потерпел пятое поражение в Суперлиге-2022/23

Горячая поддержка публики не помогла "львам". Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 25 ноября, в рамках 9-го тура мужской волейбольной Суперлиги ВК «Белогорье» встречался в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». После провальной игры в Казани наши земляки смогли дать бой лидеру турнира в первых двух партиях. Проиграв стартовый отрезок 29:31, белгородцы выиграли второй сет – 27:25. Но на большее не хватило сил – 14:25, 21:25 и итоговые 1:3 в пользу «Зенита». В ТОП-3 результативных игроков белгородского клуба вошли - Мохамед Аль Хачдади (30 очков), Станислав Маслиев (11) и Павел Тетюхин (десять).

После девяти туров лидирует питерский «Зенит» (26 очков). У казанских одноклубников 22 балла. У московского «Динамо» и уфимского «Урала» - по 22. У «Белогорья» (12) девятое промежуточное место. Теперь 30 ноября наши парни сыграют в Санкт-Петербурге с «Динамо-ЛО» (шестое место, 15 очков). Начало встречи в 18:00.