Белгородец пожаловался губернатору на украинское радио с антироссийскими песнями

В Белгороде просят заглушить украинское радио. Фото: "КП" Архив

Белгородец обратился к Вячеславу Гладкову с просьбой заглушить радиоволну. Во время прямого эфира вечером 25 ноября глава региона зачитал вопрос от жителя областного центра, который поймал украинское радио на Харьковской горе.

- В Белгороде в районе Харгоры частота 105.2 вещает украинское радио с соответствующими антироссийскими песнями, новостями и так далее. Раньше на этой частоте было радио «Харьков Z». Прошу вас обратиться в Минобороны для проведения соответствующих мероприятий. Заглушите это радио, - с таким обращением выступил белгородец.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что в курсе ситуации и она решается.

- Знаем об этой ситуации, меры уже предпринимаем. Там есть некоторые технические проблемы, но не хочу о них говорить в прямом эфире. Постараемся решить, - ответил губернатор.