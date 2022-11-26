В Белгородской области посчитают популяции выдры и норки по следам на снегу

В Белгородской области началась перепись выдры и норки. Фото управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Инспекторы управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области проведут учет на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в общедоступных охотничьих угодьях. В закрепленных угодьях – охотпользователи.

Обычно учет норки и выдры проводится через 1-3 дня после выпадения первого снега до установления полного ледостава. Учетчики передвигаются на лодках по воде, либо пешком вдоль берега.

- Наша цель – выявить и посчитать индивидуальные, суточные участки зверей по следам на снегу. Собранные и проанализированные материалы позволят определить состояние популяции и спрогнозировать изменения в численности видов. По итогам прошлого учета в регионе обитает 481 выдра и 1792 норки. Наиболее комфортными для жизни околоводных являются Белгородский, Корочанский районы, а также Старооскольский и Шебекинский городские округа, здесь представлена наибольшая их численность, – рассказал начальник отдела учета и анализа объектов животного мира и среды их обитания управления Экоохотнадзора региона Алексей Посохов.