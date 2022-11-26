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НовостиОбщество26 ноября 2022 7:56

Белгородка попросила Вячеслава Гладкова освободить ее брата из плена

Жительница Белгородской области рассказала, что ее брат – мирный житель – попал в плен
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка попросила Вячеслава Гладкова помочь в освобождении родственника.

Белгородка попросила Вячеслава Гладкова помочь в освобождении родственника.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 25 ноября жительница Белгородской области сообщила губернатору, что ее брата взяли в плен ВСУ. Молодому человеку 22 года, и он не является военнослужащим. Белгородка попросила Вячеслава Гладкова помочь в освобождении родственника.

Губернатор подчеркнул, что постарается сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

- Сбросьте мне в приемную всю информацию. Я ее передам уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой. Постараемся помочь, - заявил глава Белгородской области.

Напомним, что во время пресс-конференции 21 ноября Вячеслав Гладков сообщил об освобождении шестерых белгородцев, которые попали в плен ВСУ.