Белгородка попросила Вячеслава Гладкова освободить ее брата из плена

Белгородка попросила Вячеслава Гладкова помочь в освобождении родственника. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 25 ноября жительница Белгородской области сообщила губернатору, что ее брата взяли в плен ВСУ. Молодому человеку 22 года, и он не является военнослужащим. Белгородка попросила Вячеслава Гладкова помочь в освобождении родственника.

Губернатор подчеркнул, что постарается сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

- Сбросьте мне в приемную всю информацию. Я ее передам уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой. Постараемся помочь, - заявил глава Белгородской области.

Напомним, что во время пресс-конференции 21 ноября Вячеслав Гладков сообщил об освобождении шестерых белгородцев, которые попали в плен ВСУ.