На улице Маяковского в Белгороде монтируют первые указатели в рамках подготовки системы укрытий

Помещения, которые могут служить укрытиями в Белгороде прошли тщательную проверку. На сегодняшний день подписано 700 актов соответствия. Что проверяли? По техническим параметрам должны быть: прочные стены, нормативная влажность воздуха и освещенность, свободная от оборудования площадь, отсутствие транзитных коммуникаций вблизи.

167 домов не прошли проверку, комиссия внесла рекомендации. УК поручено исправить все недочеты в кратчайшие сроки. После устранения замечаний помещения также будут включены в общий реестр укрытий. Власти города также продолжают работу над вариантами альтернативных укрытий.

В пятницу, 25 ноября, уже приступили ко второму этапу – монтажу и нанесению указателей на объектах с укрытиями и формированию интерактивной карты укрытий. Первыми в списке оказались дома по улице Маяковского - №№ 16,18,20а.

По мере нанесения указателей, интерактивная карта будет обновляться. В понедельник у белгородцев уже может появиться к ней доступ.