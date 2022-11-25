26 ноября в Белгородской области воздух прогреется до +5 градусов

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 26 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснением погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем 0-5 градусов тепла. В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов выше ноля, днем +1+3 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. Сотрудники спасательного ведомства также рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.