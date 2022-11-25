Троих белгородцев будут судить за кражу комбикорма и алмазных дисков

В ОМВД России по Прохоровскому району от представителей службы безопасности одного из сельхозпредприятий поступило сообщение о том, что с территории производственной площадки пытались похитить продукцию. Прибывшие на место происшествия полицейские установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемых – ими оказались две женщины и мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сотрудница предприятия и её находящаяся в декретном отпуске коллега договорились о совершении кражи. Последняя также подключила к участию мужа своей сестры. К назначенному времени работающая в цеху женщина подготовила восемь мешков комбикорма, а также собрала в пакет бытовые средства, алмазные диски для резки и другое имущество, которое ей показалось ценным. Её подельница вместе со свояком на автомобиле проехали на территорию предприятия, сообщив охраннику, что им необходимо забрать личные вещи. Несмотря на продуманную схему, довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось. При погрузке мешков с комбикормом в автомобиль их заметила служба безопасности.

В соответствии с ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору) злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.