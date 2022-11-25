Белгородцы завоевали два золота на первенстве России по тяжелой атлетике

Мария Груздова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В Туле состоялось первенство России по тяжелой атлетике среди юниорок и юниорок. Воспитанница СШОР «Молодость» из Старого Оскола Мария Груздова заняла первое место в весовой категории 81 кг. А в весе 109 кг лучшим стал Дмитрий Абдулин (СШОР №3, Белгород). Мария тренируется спортсменка под руководством Дмитрия Водяхи, а с Дмитрием работают Александр Нуждин и Руслан Синяков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы заняли пять первых мест на всероссийском турнире по кикбоксингу.

Тем временем, белгородцы завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях по айкидо.