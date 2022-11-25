За нападение на полицейского 22-летнему белгородцу ограничили свободу

22-летний житель Белгорода признан виновным по ч. 2 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, оскорбление представителя власти). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что 4 августа этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на одной из улиц села Озерово Яковлевского городского округа. Он нарушал общественный порядок, из-за чего сотрудники полиции подошли к нему. На просьбу показать документы мужчина отреагировал агрессивными репликами. Более того, он оказал сопротивление и толкнул одного из полицейских. Второго сотрудника обвиняемый ударил по голове. Кроме того, в присутствии посторонних лиц белгородец публично оскорбил сотрудников полиции.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и два месяца, кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.