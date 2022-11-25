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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 10:17

В Белгородской области от коронавируса умер 2318-й пациент

Тем временем 24 ноября 29 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 103-х госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 103-х госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Старооскольского горокруга 1952 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 45 человек заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 407 пациентов, выздоровели – 160 712, умерли – 2 318. Сейчас из 103-х госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается четвертый день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 23 ноября в нашем регионе заболели 47 человек, а выздоровели – 56. А 22 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 52 к 44.