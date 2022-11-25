Белгородец похитил у знакомого бензопилу

В ОМВД России по Красногвардейскому району обратился 57-летний житель одного из сел. Вернувшись с вахты, мужчина обнаружил, что навесной замок в его доме поврежден. Злоумышленник, проникший в жилище, похитил бензопилу. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего – 38-летний ранее судимый житель Орловской области.

По предварительным данным, злоумышленник приезжал в наш регион на заработки. Зная, что знакомый уехал, он пришел к его дому, топором сбил навесной замок, проник в жилище и похитил инструмент. После этого подозреваемый отправился в Воронежскую область, где его и задержали оперативники. Похищенную бензопилу мужчина оставил для личного пользования. Полицейские ее изъяли.

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.