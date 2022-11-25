Белгородская пенсионерка отдала лже-«инвесторам» более 1,6 миллиона рублей

С заявлением о мошенничестве в УМВД России по Белгороду обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что злоумышленники предложили ей выгодно вложиться в инвестиции. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Согласившись на заманчивое предложение, она переводила на предоставленные ими счета различные суммы денег. Однако вывести ничего так и не смогла. В итоге женщина лишилась суммы в размере более 1 миллиона 600 тысяч рублей. При этом часть денег она взяла в кредит.

Сотрудники полиции рекомендуют белгородцам не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.