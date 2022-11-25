В Белгороде при монтаже катка обнаружили нецелевое использование средств

При монтаже катка на Соборной площади выявили финансовые нарушения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде при монтаже катка на Соборной площади и ремонте дворовых территорий раскрылось нецелевое использование средств. Контрольно-счетная палата региона провела проверку за 2020 и 2021 годы. О результатах сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов.

Во время очередной проверки законности и результативности межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 году, контрольно-счетная палата обнаружила нарушения. Теперь, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, все расходы будут проверять более тщательно.

- Проверяем и будем проверять исполнение каждого контракта. Мы должны быть уверены в оправданности трат каждого бюджетного рубля, - отметил Валентин Демидов.