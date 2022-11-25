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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:01

В Белгороде при монтаже катка обнаружили нецелевое использование средств

Об этом сообщил врио мэра областного центра Валентин Демидов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При монтаже катка на Соборной площади выявили финансовые нарушения.

При монтаже катка на Соборной площади выявили финансовые нарушения.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде при монтаже катка на Соборной площади и ремонте дворовых территорий раскрылось нецелевое использование средств. Контрольно-счетная палата региона провела проверку за 2020 и 2021 годы. О результатах сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов.

Во время очередной проверки законности и результативности межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 году, контрольно-счетная палата обнаружила нарушения. Теперь, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, все расходы будут проверять более тщательно.

- Проверяем и будем проверять исполнение каждого контракта. Мы должны быть уверены в оправданности трат каждого бюджетного рубля, - отметил Валентин Демидов.