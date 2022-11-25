Врачи из Белгорода научат мобилизованных оказывать первую помощь

Белгородские врачи научат мобилизованных оказывать первую помощь. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С предложением направить медицинских работников в воинские части для обучения мобилизованных оказанию первой помощи выступил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Губернатор Гладков поддержал идею.

- Несколько дней назад подошел Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения нашей области, и предложил: «Вячеслав Владимирович, давайте отправим наших врачей, через заботливые руки которых прошло большое количество раненных с начала специальной военной операции и которые помогут нашим парням в формировании очень важного навыка — навыка оказания первой помощи». Понимаем, что такая работа в частях проводится, но, думаю, наша помощь будет своевременной и очень полезной. Наши врачи выезжают в воинские части, - поделился Вячеслав Гладков в соцсети.

Напомним, что в Белгородской области бесплатные курсы первой медицинской помощи для всех желающих проходят ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85а. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.