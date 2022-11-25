В Белгородской области «Лада Ларгус» вылетела с трассы и перевернулась

ДТП произошло на 8 км автодороги «Алексеевка – Мухоудеровка – Дальнее Чесночное». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 24 ноября, в 18:15 на 8 км автодороги «Алексеевка – Мухоудеровка – Дальнее Чесночное» 32-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался со стороны села Матрено-Гезово в сторону Алексеевки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехал с дороги в кювет, где в итоге перевернулся. В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Ауди» и «Лады» пострадали три женщины.