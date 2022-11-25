Более 1,3 тысячи тонны пескосоляной смеси ушли на борьбу с гололедом в Белгородской области 24 ноября

Дворовые территории убирали 645 работников управляющих компаний, 33 единицы техники. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Итог работы за вчерашний день – вывезено 1,4 тысячи кубометров снега. Для просыпки дорог и тротуаров использовали 170 тонн пескосоляной смеси и 28 тонн соли. На улицах областного центра работали 75 единиц техники, 264 сотрудника Белгорблагоустройства. Дворовые территории убирали 645 работников управляющих компаний, 33 единицы техники.

- Погодные условия непростые. Поэтому усиленно работали ночью и будут принимать все необходимые меры в течение дня, - уточнил и.о.главы администрации областного центра Валентин Демидов.

Снег выпал не во всех муниципалитетах региона. Но там, где осадки вчера были обильные, работа продолжится.