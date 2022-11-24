1178 белгородских семей в 2022 году получили региональный материнский капитал

Региональный материнский (семейный) капитал – одна из мер социальной поддержки многодетных семей за счёт средств бюджета Белгородской области. Цель этой выплаты – помочь улучшить жилищные условия семьям с тремя и более детьми. Деньги перечисляются однократно, независимо от количества детей, рождённых в период действия закона. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Право на получение средств регионального материнского капитала имеют семьи, проживающие на территории Белгородской области не менее трёх лет, в которых после 1 января 2012 года родился третий и последующие дети. При принятии решения о назначении выплаты не учитываются доход, имущество и иные материальные условия семьи.

Заявления и необходимые документы можно подать: - в орган социальной защиты населения по месту жительства; - в любое расположенное на территории Белгородской области отделение МФЦ; - на портале государственных и муниципальных услуг, но не ранее достижения третьим или последующим ребёнком трёх лет.

Размер регионального капитала на 2022 год установлен в сумме 82 152 рубля.

Средства можно направить на покупку или строительство жилого помещения, текущий (капитальный) ремонт квартиры или дома, а также на погашение ипотечного кредита.

При этом жильё должно принадлежать на праве собственности матери, отцу или ребёнку, в связи с рождением которого возникло право на региональный материнский (семейный) капитал, и находиться на территории Белгородской области. Такие же условия и при погашении ипотеки.

Возможно частичное использование средств регионального капитала. Например, при ремонте жилого помещения предоставить чеки на приобретённые строительные и отделочные материалы можно не на всю сумму, а на любую меньшую. Чеки на оставшуюся разницу принимаются и позже, но в этом случае необходимая повторная подача заявления и документов.

Перечень работ и материалов, требуемых для ремонта, семья определяет самостоятельно. В то же время не подлежат компенсации средствами регионального капитала расходы на приобретение мебели, сантехники, бытовой и компьютерной техники и любых предметов быта. Также не будут учтены для получения выплаты расходы на приобретение материалов, используемых для ремонта в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности другим членам семьи.

С подробным перечнем документов, которые необходимо представить вместе с заявлением, можно ознакомиться в органе социальной защиты населения по месту жительства или по телефону 8 (4722) 27-17-41.