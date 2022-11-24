Еще один белгродский пенсионер умер от коронавируса 23 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Борисовского района 1942 года рождения, проходивший лечение в городской больнице №2 Белгорода. За это же время 47 человек заболели, а выздоровели – 56.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 362 пациента, выздоровели – 160 683, умерли – 2 317. Сейчас из 105-ти госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается третий день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 22 ноября в нашем регионе заболели 44 человека, а выздоровели – 52. А 21 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 58 к 43.