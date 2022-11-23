Белгородская аферистка лечила от порчи при помощи куриного яйца и семи тысяч рублей

21 ноября в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Старому Осколу обратилась 79-летняя жительница одного из сел округа. Она сообщила, что у нее под предлогом снятия порчи похитили семь тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 47-летняя ранее судимая за аналогичные преступления жительница того же села.

По предварительным данным, злоумышленница пришла в дом к пожилой женщине попросить «милостыню», после чего сообщила пенсионерке, что на ту якобы наложена порча. Затем подозреваемая убедила потерпевшую, что для проведения обряда нужно сырое куриное яйцо покатать его по «испорченному» телу, разбить в полотенце и обмакнуть в эту нехитрую смесь пятитысячную купюру и две купюры по тысячи рублей. Сообщив пенсионерке, что процесс «исцеления» завершен, подозреваемая ушла, оставив сверток. Но, развернув его, хозяйка дома обнаружила пропажу денег. Догадавшись, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют жителям региона не пускать домой незнакомцев и ни под каким предлогом не передавать и не перечислять деньги посторонним.