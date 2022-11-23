Белгородец пытался откупиться от наказания за нарушение ПДД

50-летний житель Белгородской области признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

Следствием установлено, что 12 августа этого года обвиняемый, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 11 250 рублей, положив деньги около рычага коробки передач. Так он хотел уйти от наказания за нарушение ПДД. Но страж порядка от незаконного вознаграждения отказался и о произошедшем сообщил в дежурную часть территориального органа внутренних дел.

- В итоге мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей, кроме того в доход государства перечислены 11 250 рублей, которые злоумышленник использовал в качестве взятки, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.