52 белгородца победили ковид 22 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 44 человека заболели, а выздоровели – 52.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 315 пациентов, выздоровели – 160 627, умерли – 2 316. Сейчас из 107-ми госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается второй день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 21 ноября в нашем регионе заболели 43 человека, а выздоровели – 58. А 20 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 47 к 41.