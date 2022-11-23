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НовостиЗдоровье23 ноября 2022 12:08

52 белгородца победили ковид 22 ноября

Тем временем 44 жителя региона заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 44 человека заболели, а выздоровели – 52.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 315 пациентов, выздоровели – 160 627, умерли – 2 316. Сейчас из 107-ми госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается второй день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 21 ноября в нашем регионе заболели 43 человека, а выздоровели – 58. А 20 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 47 к 41.