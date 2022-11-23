В Белгородской области «Киа» сбила 11-летнего мальчика

По предварительным данным, вчера, 22 ноября, в 15:50 в Старом Осколе на проспекте Николая Шевченко в районе дома № 9 микрорайона Лесной 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», наехал на 11-летнего мальчика. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Подросток переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП паренек с полученными травмами госпитализирован.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Хендая» и «КамАЗа» погибли два человека. Еще трое пассажиров получили различные травмы.