Белгородский сантехник похитил у пенсионерки 348 тысяч рублей

С заявлением о пропаже накоплений в УМВД России по Белгороду обратилась 50-летняя жительница Шебекино. Она сообщила, что из квартиры её 80-летней тети пропали деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 30-летний специалист по установке фильтрующего оборудования на воду.

По предварительным данным, мужчина осуществлял замену фильтров в квартире пенсионерки. Когда хозяйка квартиры расплачивалась, злоумышленник увидел, где хранятся накопления. Под предлогом проверки и замены комплектующих частей, подозреваемый вернулся на следующий день. Дождавшись, когда хозяйка отвлечется, он достал из шкафа 348 тысяч рублей и, забрав их, скрылся. Похищенными деньгами мужчина погасил имеющийся у него кредит.

В соответствии с п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.