В Белгородской области в столкновении «Хендая» и «КамАЗа» погибли два человека

По предварительным данным, вчера, 22 ноября, в 21:50 на 3 км автодороги «Прохоровка - Береговое - Карташевка» 51-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Тусан», не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося грузовика «КамАЗ 55111» в составе с прицепом под управлением 29-летнего водителя и столкнулся с ним. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» и его 64-летняя пассажирка от полученных травм погибли, а другие пассажиры автомобиля: 44-летняя женщина, 31-летний мужчина и 11-летний мальчик с травмами госпитализированы в лечебное учреждение.