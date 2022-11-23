Почти 300 единиц техники очищают Белгородскую область от снега

Вся спецтехника оборудована датчиками ГЛОНАСС. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Сегодня, 23 ноября, снегопад обрушился на всю Белгородскую область. Его окончание ожидается в центральной части города в 12 часов, в восточной - в 14 часов. Работы по ликвидации льда ведутся на всей дорожной сети – это более 6,3 тысячи километров. Об этом информирует телеграм-канал правительства региона.

Вся спецтехника оборудована датчиками ГЛОНАСС. Это позволяет отслеживать её работу в режиме реального времени, и в случае необходимости вносить коррективы в процесс уборки.

Сеть региональных автомобильных дорог обслуживают 32 метеостанции, которые позволяют контролировать обстановку, формировать прогноз метеоусловий и оперативно передавать их всем заинтересованным службам и муниципалитетам области.