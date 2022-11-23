Белгородец повторно сел за руль пьяным и оскорбил инспектора ДПС

Вечером 20 ноября в ходе профилактического рейда сотрудники ДПС остановили на улице Ватутина в Старом Осколе для проверки документов водителя автомобиля «Фольцваген Поло». Поведение находившегося за рулем мужчины вызвало у полицейских подозрения, что он находится в нетрезвом виде. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Выяснилось, что 40-летний автомобилист водительского удостоверения не имеет, и в апреле текущего года привлекался к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за управление без прав в состоянии алкогольного опьянения.

На этот раз проходить медосвидетельствование на месте водитель отказался. При составлении сопроводительных документов в наркологический диспансер мужчина проявил агрессию и публично в грубой форме оскорбил сотрудника ГИБДД. Позже наличие опьянения у водителя подтвердилось.

Автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. Теперь злоумышленнику грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ (повторное нарушение ПДД) и по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление инспекторов ДПС при исполнении служебных обязанностей). Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.