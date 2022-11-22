Вячеслав Гладков рассказал, будет ли в Белгороде салют на Новый год

Будет ли праздничный салют в Белгороде? Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 22 ноября у губернатора Вячеслава Гладкова один из белгородцев спросил, будет ли в Новогоднюю ночь в областном центре традиционный праздничный салют. Глава региона ответил, что окончательного решения по разрешению на запуск фейерверка пока нет.

Однако ситуация прояснится уже в конце декабря. В случае с салютом все зависит от оперативной обстановки. Но Вячеслав Гладков был бы рад настоящему празднику.

- Все зависит от оперативной обстановки. Пока ситуация достаточно напряженная, поэтому давайте дождемся конца декабря. Конечно, хотелось бы, чтобы праздник был праздником, - сказал Вячеслав Гладков.