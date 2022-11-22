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НовостиОбщество22 ноября 2022 20:51

Вячеслав Гладков рассказал, будет ли в Белгороде салют на Новый год

Окончательное решение примут в конце декабря
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Будет ли праздничный салют в Белгороде?

Будет ли праздничный салют в Белгороде?

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 22 ноября у губернатора Вячеслава Гладкова один из белгородцев спросил, будет ли в Новогоднюю ночь в областном центре традиционный праздничный салют. Глава региона ответил, что окончательного решения по разрешению на запуск фейерверка пока нет.

Однако ситуация прояснится уже в конце декабря. В случае с салютом все зависит от оперативной обстановки. Но Вячеслав Гладков был бы рад настоящему празднику.

- Все зависит от оперативной обстановки. Пока ситуация достаточно напряженная, поэтому давайте дождемся конца декабря. Конечно, хотелось бы, чтобы праздник был праздником, - сказал Вячеслав Гладков.