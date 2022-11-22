Пациентов обстрелянного госпиталя в Шебекино перевели в другое медучреждение

фото: телеграм-канал Андрея Иконникова.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников побывал в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа. Там расположен госпиталь для ветеранов войн, который сегодня, 22 ноября, попал под обстрел со стороны Украины.

Чиновник лично осмотрел территорию. Есть небольшие повреждения фасада здания, а также разбито три окна. Иконников заверил, что все повреждения устранят максимально быстро.

- Все сотрудники и пациенты в безопасности — кто изъявил желание и кому позволяло состояние здоровья, выписаны домой. Семь пациентов перевели на дальнейшее лечение в другую медицинскую организацию, - сказал Андрей Иконников.

Глава Минздрава также выразил благодарность коллективу госпиталя за слаженную и спокойную работу в непростой ситуации.