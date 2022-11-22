В Старом Осколе открыли часовню святого Архангела Михаила

Железную дорогу Старый Оскол – Ржава построили в 1943 году всего за 32 дня. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Проект реализован в рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Курской битве. Железную дорогу Старый Оскол – Ржава построили в 1943 году всего за 32 дня. На строительстве работало около 25 тысяч человек, в основном женщины и подростки. Ее протяженность составила 95 км. Именно благодаря этой дороге, впоследствии названной «Дорогой мужества», советские войска сумели одержать победу в боях на Курской дуге.

- Был внесен огромный вклад в победу на Курской дуге за счет того, что на несколько дней был сокращен срок доставки военных грузов к месту битвы. Память о великом подвиге всегда будет в наших сердцах. И очень важно, особенно в этот период, помнить об этом подвиге! – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.