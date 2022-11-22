Полиция пресекла деятельность наркопритона в Белгородском районе

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белгородскому району изобличили 40-летнего жителя поселка Северный в содержании притона. Правоохранители установили, что мужчина ранее уже был судим. Он неоднократно предоставлял свою квартиру третьим лицам для употребления запрещенных веществ.

В жилище подозреваемого оперативники несколько раз задерживали находящихся в состоянии наркотического опьянения гостей. Кроме того, в его квартире были обнаружены и изъяты приспособления для употребления наркотиков.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до четырех лет.