Энергетики предупредили белгородцев о кратковременном отключении электричества

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В пресс-службе Белгородэнерго сообщили о предстоящем кратковременном отключении электроэнергии на Харьковской горе в Белгороде.

22 ноября в период с 22:00 до 10:00 23 ноября энергетики будут производить переключения в сети для ввода в эксплуатацию энергооборудования после ремонта. Для этого потребуется дважды кратковременно ограничить электроснабжение потребителей Харьковской горы. Время отключения электроэнергии не превысит 10 минут.

Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства.