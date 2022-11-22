23 ноября состоится ежегодная встреча Игоря Маковского с представителями российских СМИ

Игорь Маковский проведет ежегодную пресс-конференцию.

23 ноября 2022 г. в 11:00 по московскому времени состоится ежегодная встреча генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского с представителями федеральных СМИ.

Мероприятие пройдет на площадке «Россети Центр» в Москве и будет посвящено подведению итогов деятельности Обществ за прошедший год и планам на предстоящий период.

Трансляция будет доступна по ссылкам:

https://rutube.ru/channel/24137163/videos/

https://vk.com/video/@rosseti_centr

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