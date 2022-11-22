В Белгородской области 23 ноября похолодает и снова пойдет снег

Днем температура воздуха около 0 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в Белгородской области снова будут заморозки и снег. В среду, 23 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла.

В областном центре ночью ожидаются заморозки от 0 до 2 градусов. Днем температура воздуха около 0 градусов.

В МЧС региона напоминают, что снежные осадки, туман и гололед могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.