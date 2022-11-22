В Белгороде мужчине сломали челюсть в баре

Во время драки в баре белгородцу сломали челюсть. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода от сотрудников медучреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 32-летний пациент. Мужчине сломали челюсть во время конфликта с новым знакомым.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, потасовка между мужчинами произошла в баре. Потерпевший подсел к компании молодых людей. Во время распития алкоголя между новыми знакомыми произошла словесная перепалка. А затем в ходе выяснения отношений злоумышленник нанес оппоненту один удар кулаком в челюсть.

Свидетелем конфликта стала жена пострадавшего, она вызвала супругу скорую. Согласно медицинскому заключению, здоровью мужчины причинен вред средней тяжести.

По факту произошедшего в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Подозреваемый обязан явкой.