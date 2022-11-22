В Белгородской области будут готовить водителей и автослесарей для Армии России

В Постановлении прописаны и необходимые категории для подготовки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Согласно постановлению 212, размещенному на сайте правительства Белгородской области, в регионе определили задачи по подготовке специалистов из числа призывной молодежи для ВС РФ на 2022-2023 учебный год.

Из документа следует, что задача поставлена для ДОСААФ и СПО области на 2022-2023 учебный год. Наибольшие количественные показатели установили для Белгорода и Старооскольского горокруга, наименьшие — для Вейделевского и Ровеньского районов.

Согласно Постановлени, всего нужно подготовить 574 специалиста. Из этого количества на образовательные организации регионального отделения ДОСААФ приходится 407, а на учреждения среднего профессионального образования — 167.

Прописаны и необходимые категории. Так, ДОСААФ должен подготовить молодых людей по специальностям:

837 — водитель категории «С» (грузовые автомобили);

838 — водитель автомобильных и пневмоколёсных кранов;

845 — водитель категории «Д» (автобусы);

846 — водитель категории «Е» (пассажирский транспорт с прицепом).

Учреждениям СПО в свою очередь нужно подготовить специалистов категорий 837, 838 и 849 (ремонт и хранение автомобильной техники).