В Белгородских подземках могут появиться туалеты

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов в прямом эфире ответил на вопросы о будущем подземных переходов в областном центре. Есть вероятность, что в скором времени их преобразят.

Уже на этой неделе приведут в порядок проблемный переход на остановке «Энергомаш», а в следующем году его капитально отремонтируют.

Демидов также пообещал отремонтировать все подземные переходы города. Белгородцам даже позволят решить, как именно они будут выглядеть: например, нужно ли там устанавливать общественные туалеты.

- Состояние подземных переходов в Белгороде не подлежит никакой критике, нужен системный подход и подключение новых арендаторов. Все проекты ремонтов, которые будут запланированы, мы обязательно предоставим жителям на обсуждение, - заявил Валентин Демидов.