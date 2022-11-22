Медиасреда: россияне больше доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам

Кинопоказы и развлекательные шоу – самые любимые программы телеаудитории.

85% россиян постоянно смотрят телевизор - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения.

При том, что идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству россиян, число подписчиков платного ТВ быстро растет.

Среди любимых телепередач россиян лидируют кинопоказы (61%). Далее идут развлекательные программы и шоу (49%), выпуски новостей и информационные программы (47%), научные и образовательные программы (42%), спортивные трансляции (25%), общественно-политические ток-шоу (18%).

Выяснилось, что 44% не доверяют телевизионной информации. Самый высокий уровень недоверия – на Дальнем Востоке (57%) и в Северо-Западном федеральном округе (55%). Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%). Они опережают телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%).

Любопытный факт: большинство из тех, кто телевизор не смотрит вовсе – жители Северного Кавказа.