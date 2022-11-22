В Белгородской области скончался 2 316-й пациент с подтвержденным COVID-19

В Белгородской области скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. С начала пандемии это 2 316-й случай летального исхода от вируса.

Как сообщили Минздраве Белгородской области, скончавшаяся – жительница Краснояружского района 1951 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 города Белгорода.

По данным оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки выявили 43 новых случая заболевания ковидом. 58 белгородцев справились с болезнью. 108 человек госпитализированы, 1 находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.