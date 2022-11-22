В Белгороде пенсионеры за сутки перевели мошенникам 600 тысяч рублей

За сутки четверо пенсионеров в Белгороде попались на уловку мошенников. Фото: "КП" Архив

За прошедшие сутки в Белгороде зарегистрировано четыре случая мошенничества, совершенного под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». С заявлением в полицию в понедельник обратились четверо пенсионеров.

По рассказам пострадавших, злоумышленники звонили им под видом родственников и плачущим голосом сообщали, что якобы стали виновниками ДТП – сбили человека или переходили дорогу в неположенном месте, спровоцировав тем самым аварию с пострадавшими.

По отработанной схеме далее в разговор включался лже-сотрудник правоохранительных органов. Мошенник предлагал пожилым «быстро решить вопрос» за определенную сумму денег. Чтобы помочь внуку, 80-летняя жительница Белгорода отдала злоумышленникам 250 тысяч рублей. 74-летняя пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей. Еще две женщины в возрасте 80-ти и 75-лет передали незнакомцам по 100 тысяч рублей.

По всем четырем фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество. Полиция в очередной раз призывает граждан не переводить и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представились. А в случае подозрительной ситуации, сначала позвонить родным.