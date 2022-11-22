Импортозамещение в действии: внедрена российская платформа для роботизации бизнес-процессов

.

Общий центр обслуживания «Ростелекома» внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании «Шерпа Роботикс» для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.

«Ростелеком» с 2018 года использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath.

- Задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников, — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер «Ростелекома» Дмитрий Пересветов.

Все созданные ранее роботы в компании переведут на российское решение, что полностью соответствует политике импортозамещения.

«Наша платформа полностью заменяет зарубежные платформы по необходимому функционалу и технической реализуемости всех сценариев роботизации. Появление встроенных автоматизированных инструментов для конвертации роботов с западных платформ позволяет провести миграцию на отечественное решение еще быстрее», — прокомментировал генеральный директор «Шерпа Роботикс» Константин Артемьев.