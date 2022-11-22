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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:18

Белгородке в службе 112 предложили самой сбить квадрокоптер

Женщина обратилась за помощью к губернатору
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратилась белгородка. Женщина пожаловалась на работу сотрудников службы 112. По словам жительницы региона, она сообщили в экстренную службу о летающем беспилотнике, на что ей рекомендовали сбить его самостоятельно, чтобы не летал.

- Позвонила по номеру 112, сообщила о коптере. Сказали „Сбейте, больше летать не будет”. Отпало все желание. Хотя через день наблюдаем его мигающую точку в районе телевышки, - написала белгородка.

Вячеслав Гладков объяснил, чтобы разобраться в этой ситуации, нужна более подробная информация.

- Просьба: в следующий раз мне нужна более подробная информация, кто вам так ответил, чтобы мы приняли меры к тому, кто позволяет себе такие вещи, - попросил глава региона.

Напомним, летом Вячеслав Гладков просил не сбивать летающие беспилотники самостоятельно, а звонить по номеру 112.