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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:39

Губернатор поделился с белгородцами, какой день в этом году был самым тяжелым

На встрече с журналистами глава региона ответил на разные вопросы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: Самый радостный день нас всех с вами ждет впереди.

Гладков: Самый радостный день нас всех с вами ждет впереди.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Главу региона Вячеслава Гладкова на пресс-конференции попросили поделиться мнением о том, какие дни за все время его руководства в Белгородской области можно назвать самыми тяжелыми, а какие радостными на события.

- Самый тяжелый день в этом году наступил тогда, когда к нам пришло известие о первом погибшем военнослужащем в СВО. Мы ожидали такого события, но это горе для нас всех, безусловно, - ответил губернатор.

В числе радостных событий Гладков назвал массу весенних и летних фестивалей.

- Мы смогли увидеть запрос от населения, а затем выполнить его достаточно качественно. Осенью и зимой это сделать, конечно, тяжелее. Но я уверен, что самый радостный день нас всех с вами ждет впереди, - сказал в заключении пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, в следующем году в регионе планируют проводить традиционные культурные мероприятия с большим охватом. Однако окончательное решение по всем фестивалям и событиям будет приниматься исходя из оперативной обстановки.