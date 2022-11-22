Четыре тысячи белгородцев прошли обследование в «Поездах здоровья»

Продолжается зимний период работы «Поездов здоровья». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что уже 4 тысячи жителей Белгородской области прошли через диагностику. Продолжается зимний период работы «Поездов здоровья».

- Выявлены серьезные заболевания, такие, как онкологические и сердечно-сосудистые, у тех, кто даже не подозревал о наличии этих страшных болезней. Фактически речь идет о спасенных жизнях. На этой неделе «Поезда здоровья» будут работать в Старооскольском и Шебекинском городских округах, а также в Вейделевском и Ровеньском районах, - сказал губернатор.

Чтобы попасть на прием специалистов, не обязательно ждать живой очереди, можно записаться или в офисе семейного врача, или в ФАПе, или в регистратуре ЦРБ.

Отметим, все мобильные комплексы оснащены флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом. Специалисты ведут прием по предварительной записи. В день принимают до 50 пациентов.