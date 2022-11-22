В Белгороде на нескольких улицах аварийное отключение электроэнергии

Не работают, в том числе, и светофоры на следующих перекрестках: Гражданский пр-кт – ул. Трубецкого, Гражданский пр-кт – ул. Белгородского полка, пр-кт Славы – ул. Вокзальная, ул. Волчанская в районе школы №35, ул. Волчанская – 5-й Волчанский переулок, ул. Корочанская 132, ул. Корочанская – ул. Производственная, Михайловское шоссе – ул. Коммунальная, ул. Харьковская – ул. Супруновская тоже отключение, ул. Щорса – пр-кт Ватутина.

Как сообщили в пресс-службе Белгородэнерго, отключение электроэнергии связано с технологическим нарушением в сети, питающей ул. Волчанская, Корочанская, частично Костюкова, Губкина, Академическая и центр города.

Энергетики приступили к перезапитке потребителей по резервным схемам. Центр и Харьковская гора будут запитаны в ближайшее время, Волчанская и Корочанская в течение 2-х часов.