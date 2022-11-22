Доверчивый белгородец отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

На днях в отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратился 51-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированной попытке незаконного оформления кредита на его имя. Белгородцу рекомендовали перевести имеющиеся сбережения на безопасный счет, а также самостоятельно получить одобренную сумму займа, чтобы ею не смог завладеть никто посторонний. В результате мужчина перечислил злоумышленникам 466 тысяч рублей, часть из которых взял в кредит. В соответствии с ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.

Сотрудники полиции призывают граждан не перечислять деньги по требованию незнакомцев, кем бы они не представились – сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д. Помните, что злоумышленники могут имитировать звонки из различных ведомств и учреждений, используя программу подмены номеров. Если вам сообщили о якобы зафиксированных попытках хищения денег с вашего счета, прервите разговор и самостоятельно позвоните либо придите в полицию или банк.